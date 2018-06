Dois bueiros com alto risco de explosão são identificados no Rio

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos identificou mais dois bueiros com alto risco de explosão durante vistoria feita na madrugada desta quarta-feira, 18, no centro do Rio de Janeiro, e nos bairros Tijuca, na zona norte, Botafogo, Jardim Botânico e Copacabana, na zona sul. Os bueiros com risco foram identificados nas ruas São Clemente e Conde de Bonfim.

Desde o início da operação, em agosto de 2011, foram realizadas 37.689 vistorias em bueiros na cidade. Até agora, foram encontrados 286 bueiros com alto risco de explosão. Em todos os casos o protocolo de emergência foi acionado, com a comunicação imediata ao Centro de Operações Rio e às concessionárias Light e CEG. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo imediato pelas concessionárias.