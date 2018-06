Dois cadetes são baleados em assalto Dois militares da Aeronáutica foram baleados, na madrugada de sábado, em Guaratinguetá, durante tentativa de assalto. Os cadetes foram abordados por assaltantes quando voltavam para a Escola de Especialistas da Aeronáutica. Segundo a Assessoria de Imprensa do Ministério da Defesa, os feridos, um com tiro no calcanhar esquerdo e o outro na perna direita, passam bem. Ninguém foi preso.