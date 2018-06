Dois caminhões entalam em pontes na Marginal do Tietê Em um intervalo de trinta minutos, dois caminhões entalaram em pontes da Marginal do Tietê, nesta quinta-feira, 19. O último caso ocorreu às 14h49, na pista local sentido Castelo Branco, na Ponte Cruzeiro do Sul. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um técnico seguiu para o local para ajudar na remoção do veículo. Mais cedo, por volta das 14h30, outro caminhão, que seguia pela pista expressa da Tietê, não conseguiu atravessar sob a Ponte das Bandeiras, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. De acordo com a CET, o veículo foi desentalado em dez minutos e retirado da pista. Apesar da remoção, a partir dessa ponte formava-se 3,8 km de congestionamento até a Ponte do Limão, às 15h30.