Dois casos de meningite assustam bairro em Sorocaba A morte de um adolescente por meningite e a constatação de outro caso da doença no bairro Parque São Bento, na zona norte de Sorocaba, assustam os moradores. Houve queda na freqüência às aulas nas três escolas públicas da região, fato atribuído ao medo de contágio. O estudante Clayton Molinari, de 14 anos, morreu na Santa Casa, na última terça-feira, depois de apresentar sintomas de meningite. Segundo sua mãe, a dona de casa Tereza Coltrin, o adolescente chegou da escola reclamando de dores na cabeça. Levado a um pronto-atendimento municipal, tomou soro, foi medicado e liberado, mas passou a ter febre. Internado no hospital, não resistiu. O caso foi diagnosticado como de meningite do tipo bacteriano, um dos mais violentos. Outro estudante da mesma escola, vizinho de Clayton, passou a apresentar os sintomas semelhantes. Ele está internado na Santa Casa, mas seu caso foi diagnosticado como de meningite viral, a mais beningna. Técnicos do Serviço de Vigilância Epidemiológica do município foram até o bairro para conversar com as mães de alunos. Segundo a médica Neide Abreu, os casos são pontuais e não significam que esteja havendo um surto da doença na cidade. Ela informou que os casos de meningite constatados este ano em Sorocaba estão dentro da normalidade.