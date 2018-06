Dois ciclistas são atropelados em novo incidente em Porto Alegre

SÃO PAULO - Dois ciclistas foram atropelados na tarde de domingo, 13, em Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, o atropelamento aconteceu por volta das 15h30 na Avenida Assis Brasil. O motorista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a delegada de plantão Laura Rodrigues Lopes, os dois ciclistas sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Cristo Redentor, também na capital gaúcha. Uma testemunha conseguiu anotar a placa do veículo. Porém, o proprietário afirmou que o carro foi vendido há seis meses. Agora, a polícia irá verificar se o condutor do veículo no momento do atropelamento era o novo proprietário ou uma terceira pessoa.

A assessoria da Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Crimes de Trânsito, cujo delegado titular é Gilberto Montenegro, que também investigou o atropelamento a mais de 12 ciclistas cometido pelo bancário Ricardo Neis no mês passado.

Até as 13 horas desta segunda-feira, 14, o atropelador ainda não havia sido identificado. Segundo a delegada Lopes, as oitivas dos dois ciclistas e da testemunha devem ocorrer ainda esta semana. A polícia ainda não tem detalhes sobre as circunstâncias do atropelamento.