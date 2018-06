Dois corpos são deixados em porta de hospital no Rio de Janeiro

Os corpos de dois homens, ainda não identificados, foram deixados por um desconhecido, nesta madrugada de quinta-feira, 22, na porta do Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio, no subúrbio da cidade.

O rapaz, segundo testemunhas, estava ao volante de uma Kombi, parou o veículo em frente ao hospital e retirou os corpos, que apresentavam várias marcas de tiros, a maioria na cabeça.

Ele afirmou ser morador da Vila Cruzeiro e que apenas estava cumprindo ordens de traficantes, mas não soube informar em que circunstâncias os dois homens foram mortos.

A polícia acredita que os dois corpos possam ter relação com os conflitos entre traficantes da região, mas não descarta a possibilidade dos dois desconhecidos terem sido mortos durante a operação da PM na Vila Cruzeiro no final da tarde desta quarta-feira, 21.