Dois criminosos são mortos durante assalto a prédio no Rio Dois assaltantes, identificados como Marcelo Carolina da Silva, de 28 anos, e Leandro Figueiredo, de 21 anos, foram presos, e dois cúmplices, que não portavam documentos, foram mortos, na noite de quinta-feira, após invadirem um prédio residencial localizado na Rua Porto Seguro, na Ilha do Governador, no Rio. Os assaltantes, que conseguiram entrar no prédio após render um morador que saía para visitar um amigo, foram surpreendidos por policiais militares do 17º Batalhão ainda no interior do edifício, onde aconteceu o tiroteio. Segundo a polícia, os criminosos fazem parte de uma quadrilha que atua há vários meses na região, seqüestrando pessoas que deixam suas residências, obrigando-as a retornar para casa, onde ocorre o roubo.