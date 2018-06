Dois desaparecem em naufrágio de lancha em Brasília

Equipes do Corpo de Bombeiros procuram duas jovens desaparecidas no Lago Paranoá, em Brasília, depois que a lancha em que estavam afundou na madrugada deste sábado. Um grupo de dez pessoas que participava de uma festa de aniversário em uma casa às margens do Lago Norte, região nobre da capital, foi fazer um passeio e, na volta, às 3h30, o barco afundou.

O condutor da lancha, José da Rocha Costa Júnior, de 33 anos, nadou por cerca de um quilômetro até a margem em busca de socorro, enquanto outro sobrevivente nadou em direção oposta e foi encontrado na outra margem do lago.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h45. A equipe de salvamento resgatou seis pessoas que conseguiram se manter flutuando na região onde o barco desapareceu. Duas jovens foram encaminhadas ao hospital com hipotermia, mas não há risco de morte. Uma delas, Rita Queiroz de Lira, 26 anos, é irmã das duas desaparecidas, Liliane Queiroz de Lira, 18 anos, e Juliana Queiroz de Lira, 21 anos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor da lancha havia consumido bebida alcoólica, mas o teor encontrado não caracteriza estado de embriaguez. O teste registrou 0,15 g/l. A equipe de salvamento encontrou apenas três coletes salva-vidas.

Informações preliminares apontam que havia excesso de passageiros na lancha. A capacidade do barco, com 5,4 metros, é de seis pessoas, segundo o registro da própria embarcação. Ainda segundo informações preliminares, o condutor é habilitado.

A Delegacia Fluvial da Marinha vai abrir inquérito para investigar o que levou a lancha afundar e a responsabilidade do condutor. Outro inquérito criminal será aberto pela Polícia Civil de Brasília.