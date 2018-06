Dois detentos morrem e 3 ficam feridos em tentativa de fuga Dois presos morreram e três ficaram feridos em São Vicente, na Baixada Santista, ao tentarem fugir da Penitenciária 2, dentro de caixas de pão de um caminhão baú que havia levado alimentação para a unidade, na noite de segunda-feira, 2. Dois agentes penitenciários também foram baleados, mas não correm risco de morte. A tentativa de fuga aconteceu por volta das 20 horas. O agente de escolta e vigilância penitenciária percebeu a presença dos detentos dentro do caminhão no momento que realizava a revista do veículo na saída da penitenciária. Os agentes deram ordem de prisão para que os detentos saíssem do caminhão e entregassem as armas: um pedaço de ferro em formato de faca, dois revólveres calibre 38 e um simulacro de arma de fogo. Mas os presos resistiram e efetuaram vários disparos e Rafael Fernandes Ramos e Luiz Fernando Santos Nogueira morreram. O preso Luis Ricardo Rosa foi atingido na barriga e continua internado, mas está fora de perigo. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária, um sexto preso que também participou da tentativa de fuga e saiu ileso foi transferido da unidade. O caso foi encaminhado para o 3º Distrito Policial de São Vicente, que vai instaurar inquérito. A Penitenciária 2 de São Vicente tem capacidade para 750 detentos e abriga 1364.