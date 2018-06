Dois empresários morrem após queda de ultraleve na BA Dois sócios de uma empresa que promove passeios aéreos para turistas na Bahia morreram, nesta quarta-feira, depois que o ultraleve em que estavam caiu, na praia de Itapororoca, no município de Una, 549 quilômetros ao sul de Salvador, perto da Ilha de Comandatuba. Segundo informações da família de uma das vítimas, Richard Siering Câmera, ele e o sócio, identificado apenas como Eduardo Augusto, faziam reconhecimento da área quando a aeronave caiu. Ainda não se sabem as causas do acidente.