Dois feridos em acidente na Anchieta Duas pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, durante um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na pista sul da Rodovia Anchieta, esta manhã. De acordo com a concessionária Ecovias, o acidente aconteceu por volta das 6 horas, na altura do quilômetro 51 em Cubatão, na Baixada Santista, no sentido do litoral. Em função do acidente, a pista sul está bloqueada. Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas foram levadas até o Pronto-Socorro de Cubatão.