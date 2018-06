Dois feridos em pouso forçado de avião em Belém

Um avião monomotor que ia de Belém para Santa Cruz do Arari, no arquipélago do Marajó, no norte do Pará, foi obrigado a fazer um pouso forçado no começo da tarde desta segunda-feira, 3, em uma estrada de fazenda logo depois de decolar do aeroporto Júlio César. O piloto Joaquim Calixto Neto, 58 anos, teve escoriações e um corte no nariz. O passageiro Raimundo Tavares Filho, 44 anos, fraturou o braço direito. Os dois foram levados para o Hospital Belém, onde estão internados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local onde o avião pousou, isolando a área e impedindo a aproximação de curiosos. O combustível vazou e havia risco de explosão. Calixto Neto contou que a aeronave começou a apresentar problemas no motor logo após a decolagem. "A única alternativa foi descer e tentar pousar rapidamente", acrescentou o piloto. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) mandou uma equipe para o local, de difícil acesso, nas matas da Embrapa. As causas do acidente começaram a ser investigadas ainda nesta segunda.