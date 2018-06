Dois ficam feridos após carro cair em canal na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Duas pessoas ficaram feridas na madrugada desta sexta-feira, 26, após o carro em que estavam cair no canal da Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na zona norte do Rio.

O Corpo de Bombeiros informou que o motorista do veículo perdeu o controle da direção quando seguia na pista sentido Túnel Rebouças. Ele e uma mulher sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. O carro já foi retirado do local.