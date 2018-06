Dois franceses na história da moda Especialista em lingerie de luxo, a estilista francesa Chantal Thomass foi vista circulando pela Bienal no primeiro dia de SPFW e ontem voltou ao evento para lançar seu livro, La Histoire de la Lingerie, ainda sem tradução para o português, que revê o uso dessa peça da Idade Média até a atualidade. Ela defende o preto e todas tonalidades do rosa como as cores ideais para a lingerie. Hoje, às 15h30, será a vez do estilista Didier Grumbach, presidente da Federação Francesa de Costura, autografar seu livro Histórias da Moda, após fazer uma palestra, na loja Pop Up, dentro da Bienal. Ontem foi a vez de Didier dar uma voltinha pelo evento.