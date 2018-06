Dois homens ficam feridos após troca de tiros com a PM no Rio

RIO - Dois homens ficaram feridos depois de troca de tiros com policiais militares do 16º Batalhão (Olaria, zona norte). Segundo a assessoria da PM, os militares faziam patrulhamento perto do Cemitério de Irajá quando encontraram quatro homens dentro de um carro que passava na Avenida Meriti, em Cordovil, zona norte.

Com a aproximação dos policiais, houve troca de tiros e uma perseguição que terminou em Irajá, bairro vizinho de Cordovil. O motorista perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma praça. Houve nova troca de tiros quando os quatro homens desceram do carro. Dois deles conseguiram fugir. Os outros dois foram baleados e estão internados sob custódia no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, subúrbio do Rio. Na operação foram apreendidas duas pistolas. O caso foi registrado na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna).