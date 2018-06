Dois homens morrem durante operação policial no Rio Dois homens morreram durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar na favela de Parada de Lucas, na zona norte do Rio, na madrugada desta terça-feira, 11. De acordo com a PM, policiais do Bope foram recebidos a tiros pelos traficantes locais e reagiram. No entanto, segundo os moradores, um dos mortos, o motorista de ônibus Marcos de Almeida Tomaz, de 24 anos, não tinha envolvimento com o tráfico. Ele foi morto na Rua da Democracia, a principal da comunidade, quando dirigia um Fiat Pálio. De acordo com a viúva, Yara Soares, ele seguia para a garagem da Viação Vila Real, uniformizado, e portando crachá, como fazia todos os dias. O delegado Marcus Neves, da delegacia de Brás de Pina (38ª DP), determinou que peritos vistoriem o local. Ele afirmou que um inquérito será aberto para apurar se houve excesso da polícia.