Dois homens morrem eletrocutados em Ribeirão Preto Dois homens morreram eletrocutados na região de Ribeirão Preto entre quarta e quinta-feira. Um dos casos ocorreu na zona rural de Miguelópolis, com um homem de 26 anos, durante uma tentativa de furto de fio de cobre, de um poste de alta tensão. O caso ocorreu na manhã desta quinta. Rodrigo Leite de Mendonça recebeu a descarga elétrica quando lançou um cabo de aço na rede para tentar alcançar o fio que seria objeto do furto. Devido à ação, dois bairros da cidade ficaram sem energia elétrica durante alguns minutos. A polícia investiga o caso e outros dois homens podem ter participado da tentativa de furto. E em Matão, o colhedor de laranja Márcio da Silva, de 21 anos, foi sepultado após morrer eletrocutado, na quarta, 14. Ele trabalhava na colheita de laranja e, quando foi mudar uma escada de lugar, encostou-a na rede elétrica, recebendo a descarga elétrica. Apesar do socorro, Silva não resistiu.