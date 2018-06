Dois homens morrem em tiroteiro durante abordagem da PM Durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar, no final desta madrugada, no bairro Santa Mônica, em São Carlos, na região de Ribeirão Preto, dois homens desceram de um Pálio atirando. Os dois PMs que faziam o patrulhamento revidaram e os dois homens morreram no local. Apenas um deles foi identificado: Emerson Brandão, de 29 anos, que cumpria pena por roubo na Cadeia de Itirapina e estava com o indulto do Dia dos Pais. O outro, de cerca de 25 anos, ainda não foi identificado. Um terceiro ocupante do veículo, que não atirou e preferiu correr do local quando começou o tiroteio, conseguiu fugir. A polícia também não tem a identificação do fugitivo.