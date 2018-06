Dois homens presos após troca de tiros com policiais de UPP no Rio

RIO - Dois homens foram presos na noite de terça-feira, 5, após troca de tiros com militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. A ocorrência, no entanto, foi fora da comunidade, segundo a assessoria de imprensa das UPPs. Os detidos seriam traficantes da Vila do João, no complexo de favelas da Maré, zona norte da cidade.

De acordo com a assessoria de imprensa, os militares da UPP ouviram chamado pelo rádio sobre um assalto a um posto de gasolina, próximo à Cidade de Deus, e acionaram uma viatura da unidade. Apesar da troca de tiros durante a perseguição, ninguém ficou ferido.

Os suspeitos, ainda de acordo com a assessoria, foram presos na altura da Estrada do Rio Grande, em Jacarepaguá, por militares do 18º BPM. Com os detidos, foram apreendidas uma pistola .9mm, dois rádios transmissores e cerca de 15g de drogas. Eles foram levados à 32ª DP (Taquara).

Segundo policiais civis da unidade, Leandro de Souza Nunes, de 29 anos, e Cristiano Rodrigues Fernandes, de 20, serão indiciados por tentativa de homicídio, roubo, porte ilegal de armas e tráfico de drogas.