Dois homens são baleados em morro da zona sul com UPP

Atualizada às 13h10

RIO - Dois homens foram baleados na localidade conhecida como beco do Mituca, no morro do Cantagalo, em Ipanema, zona sul do Rio, por volta das 7h30 desta quarta-feira, 2. Revoltados, os moradores da comunidade, que possui uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), protestaram na rua Teixeira de Melo. Policiais cercaram o morro que segue com policiamento reforçado por agentes do 23º Batalhão (Leblon).

Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), o autor dos disparos fugiu. Os próprios moradores teriam chamado os agentes da UPP do Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, que levaram os feridos para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul.

Por volta das 9h, moradores iniciaram um protesto, na rua Teixeira de Melo. Uma agência do Rio Poupa Tempo e o acesso à estação General Osório fecharam por 30 minutos. Durante a manifestação, lixeiras, cones e entulho foram incendiados. Um homem foi detido por policiais da UPP e encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia (Ipanema). Ele é acusado de incitar moradores a incendiarem lixeiras dentro da comunidade.