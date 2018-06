Dois homens são esquartejados no RS

Um homem identificado como Elton Silva, de 32 anos, foi morto com métodos cruéis neste domingo, numa área rural de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O corpo foi encontrado pela Brigada Militar sem uma das orelhas, um dos olhos, testículos, pênis e intestino. Além disso, tinha um corte em forma de X no peito. A polícia prendeu dois suspeitos, que não assumiram a autoria do assassinato. Outro crime semelhante ocorreu no interior de Gravataí, também na região metropolitana da capital gaúcha. Um corpo sem braços, pernas e cabeça foi encontrado à beira de um riacho no distrito de Costa do Ipiranga e até o início da noite não havia sido identificado.