Dois homens são mortos a tiros no centro de SP Dois homens morreram depois de serem baleados à tarde na altura do número 709 da Rua Vergueiro, na Liberdade, região central. De acordo com a Polícia Militar, os dois foram levados ao Pronto-Socorro Vergueiro, mas não resistiram aos ferimentos. Até o fim da noite, a PM afirmava não ter mais detalhes no caso, registrado no 5º Distrito Policial (Aclimação). Pela manhã, uma mulher foi baleada em uma tentativa de assalto em um semáforo na Rua Cemoaba com a Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi. Ela está internada. Os ladrões fugiram.