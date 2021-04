Dois homens são presos por furtarem cilindro de oxigênio após explosão de fábrica no Ceará

Dois homens foram presos por policiais militares por furtarem um cilindro de gás após explosão de fábrica de oxigênio da White Martins na manhã deste sábado, 24. O crime ocorreu enquanto o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará atuava no local. Operadores do Núcleo de Videomonitoramento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social observaram a movimentação suspeita por meio das câmeras localizadas na região e acionaram uma equipe de PMs que se encontrava próxima.

Os homens foram presos enquanto carregavam um cilindro que é usado para armazenar oxigênio com fins hospitalares. Ambos tinham passagem pela polícia e foram conduzidos ao 7º Distrito Policial da Polícia Civil, que registrou o flagrante. Além da dupla, um homem foi conduzido ao plantão do 10º Distrito Policial após tentar furar o bloqueio e afirmar ser funcionário daWhite Martins. Ele assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência por desobediência e, em seguida, liberado.

Segundo a prefeitura de Fortaleza, não há risco de desabastecimento do insumo hospitalar na região por causa do acidente. No total, o acidente deixou oito feridos. Desses, seis precisaram de atendimento médico e dois seguem em observação na unidade de saúde, com quadro estável.