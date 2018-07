Dois jovens são mortos na praia de Caraguatatuba Dois jovens foram mortos nesta madrugada na praia do Perequê-Mirim. Ivan Ricardo Guerreiro dos Santos, de 21 anos e Adenilson Siqueira Cardoso, de 20, morreram vítimas de disparos de revólver calibre 38. A polícia suspeita de envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas, mas não tem pistas dos autores do crime. O duplo homicídio aconteceu 24 horas depois de a administração pública de Caraguatatuba ter se reunido com o comando da Polícia Militar para estudar medidas urgentes que garantam a segurança na cidade. O prefeito Antonio Carlos da Silva (PSDB) informou quer dar mais tranqüilidade para o turista, principalmente na alta temporada. A idéia é instalar câmeras nas ruas de acesso às praias.