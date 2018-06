Dois milhões de veículos devem deixar SP no carnaval

A concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, espera que até 500 mil veículos sigam para a Baixada Santista. A operação descida começa hoje, às 14 horas, no esquema 7x3 e dura todo o sábado. A pista norte da Via Anchieta estará liberada somente para veículos de passeio. Caminhões e ônibus devem descer a serra pela pista sul. A operação subida ocorrerá das 18 às 22 horas de domingo, no esquema 2x8, e será retomada às 17 horas de segunda-feira, permanecendo durante toda a terça-feira.

A Nova Dutra informou que ainda trabalha para a liberação da Via Dutra no trecho de Arujá, onde há uma interdição no km 197, com desvio de 1,2 quilômetro. Hoje, os veículos devem transitar por duas faixas de rolamento no sentido Rio e uma faixa no sentido São Paulo, mas o fluxo pode ser alterado de acordo com a necessidade. A concessionária não garante que concluirá os trabalhos até o horário de pico.

Os motoristas que utilizarão o sistema Anhanguera-Bandeirantes devem evitar viajar entre 9 e 13 horas de amanhã, de acordo com a concessionária Autoban. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.