Dois morrem após carro ser metralhado na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram após o carro em que estavam ser atingido por diversos disparos de arma de fogo na manhã desta terça-feira, 23, na pista sentido Rio, da Rodovia Washington Luís, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Veja também:

Criminosos atacam mais uma cabine da PM do Rio e incendeiam veículos

O ataque aconteceu por volta das 6 horas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os passageiros do veículo morreram no local. O motorista foi levado para um hospital da região com graves ferimentos.

A PRF afirmou não considerar que exista relação entre este crime e os ataques ocorridos no Rio nos últimos dias supostamente organizados por uma facção criminosa. A polícia investiga se o carro metralhado é resultado de uma execução ou de uma tentativa de assalto. O caso será investigado pela 59ª Delegacia de Polícia, em Duque de Caxias.