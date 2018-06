Dois morrem e 13 ficam feridos em acidente na BR-364, em MT

Duas pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão, nesta quarta-feira, 18, na Rodovia BR-364, na região do Córrego Ferrugem, em Várzea Grande, no Mato Grosso. Segundo o motorista do ônibus, José Sola Moreno, de 44 anos, ele trafegava pela rodovia e ao fazer uma curva, na altura do km 475, deparou com um caminhão que seguia em sentido contrário e que invadiu sua faixa. Ao tentar desviar do caminhão, ele perdeu o controle da direção do ônibus que saiu da pista, chocou-se contra o barranco e voltou para o leito da rodovia, tombando sobre a pista. O ônibus, da empresa Rápido Marajó, seguia de Alta Floresta, no Mato Grosso, para Teresina, no Piauí, com 16 passageiros. Duas mulheres morreram e os corpos foram encaminhados para o IML de Cuiabá, onde aguardam identificação. Treze passageiros sofreram ferimentos, entre eles cinco gravemente, e foram encaminhadas para os Prontos-Socorros de Cuiabá e de Várzea Grande.