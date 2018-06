Dois morrem e 6 são presos em operação da PF no RN

SÃO PAULO - Dois homens morreram e outros seis foram presos durante operação da Polícia Federal (PF) em Umarizal, no Rio Grande do Norte, na noite desta quarta-feira, 23, que teve como objetivo desmantelar uma quadrilha de roubo a bancos. Segundo a PF, as vítimas morreram durante troca de tiros com os agentes.

Foram apreendidos, também durante a operação, dois revólveres, calibre 38, um fuzil cal 7mm, uma espingarda cal. 12, uma pistola cal.380, uma furadeira industrial, além de farta munição.

A ação teve como objetivo coibir os constantes assaltos a estabelecimentos bancários que tiveram seus caixas eletrônicos explodidos na região oeste do Estado.

A Delegacia da Polícia Federal em Mossoró passou a realizar diligências e, na noite de ontem, ao realizar uma barreira na Rodovia RN-117, próximo à cidade de Olho D'Água dos Borges, abordou um veículo Palio, que conduzia cinco ocupantes. Interrogados, os presos informaram o paradeiro do restante da quadrilha, na zona rural de Umarizal.

Quando os policiais chegavam na sede de uma fazenda, foram recebidos à bala. Durante o intenso tiroteio que se formou, dois suspeitos morreram.