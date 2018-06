Dois morrem e três ficam feridos na BR-381 em MG

Duas pessoas morreram, entre elas uma adolescente de 12 anos, e três ficaram feridas neste sábado, 27, após um Fiat Pálio, de Governador Valadares(MG), bater e frente contra uma picape S-10, de Recife(PE), na altura do quilômetro 408 da BR-381, em Nova União(MG), região Centro-Sul de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF), José Dias Costa, 58 anos, que ficou gravemente ferido, perdeu o controle da direção do Fiat ao fazer uma curva e invadiu a pista contrária, atingindo a picape, cujo motorista, Miguel Pesca Júnior, 35, saiu ileso. Davi Furlan, 47, passageiro da picape, sofreu ferimentos leves. Maria do Carmo Rodrigues Pereira, 52, e Carolina Rodrigues Pereira, 12, morreram no local, ambas passageiras do Palio. Outra passageira, Kalinka Keteley Alves Silva, também de 12, teve ferimentos leves. Os feridos foram encaminhados para o Hospital João XXIII e para o hospital de Itabira. Os corpos de Maria do Carmo e da adolescente foram levados para o IML de Belo Horizonte.