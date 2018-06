Dois morrem em acidente na BR-386, no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Dois ocupantes de um Audi/A3 morreram em um acidente na Rodovia BR-386, em Fazenda Vila Nova, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta terça-feira, 8.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Audi estaria fazendo uma ultrapassagem na altura do km 362 quando perdeu o controle e colidiu de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário.

O motorista e o passageiro do Audi ficaram presos às ferragens e morreram no local. Ainda não foram divulgados os nomes das vítimas. O condutor da carreta, Marcos Piuco, de 30 anos, não teve ferimentos.

O trânsito no local permanecia em meia pista no sentido Porto Alegre por volta das 8h15 e os veículos são desviados pelo acostamento, provocando lentidão no local.