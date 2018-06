Dois morrem em acidentes em rodovias federais no Sul do País

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram nesta terça-feira, 20, em diferentes acidentes nas estradas federais no Sul do Brasil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu um capotamento em Santa Catarina e um atropelamento no Rio Grande do Sul nesta tarde.

Um adolescente morreu atropelado por volta das 18 horas numa rodovia na região de Caxias do Sul, no nordeste gaúcho. Segundo a PRF, o rapaz de 13 anos foi atingido por um Chevrolet Vectra na altura do km 152 da BR-116 e morreu na hora.

Já em Pouso Redondo, no Vale do Itajaí catarinense, o condutor de um Ford Cargo perdeu o controle do veículo e saiu da pista na BR-470. O acidente ocorreu na altura do km 187, por volta das 16h40, e o motorista, de 33 anos, também morreu na hora.