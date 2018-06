Dois morrem em confronto com a PM no Rio

SÃO PAULO - Dois suspeitos morreram durante uma operação da Polícia Militar nesta quinta-feira, 19, na comunidade Vila Ipiranga, no bairro do Fonseca, em Niterói. Um terceiro suspeito foi baleado e levado para um hospital da região.

Com o trio foram apreendidos uma metralhadora, uma pistola e um revólver. O material foi levado para a 78ª DP (Fonseca). A operação ainda está em andamento.

Campos. Policiais do 8° BPM prenderam cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, no Parque Presidente Vargas, em Campos dos Goytacazes. No local, foram encontrados R$ 97,00 em espécie e 25 buchas de maconha enterradas no quintal da residência de um dos acusados. A ocorrência foi registrada na 146ª DP.