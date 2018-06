Dois morrem em desabamento de casa no Rio

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois homens morreram e uma outra pessoa ficou ferida em um desabamento de uma residência, na Rua Presidente Roosevelt, em Saracuruna, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira, 30.

Uma das causas, ainda não confirmada pelos bombeiros, seria a de que a casa estava sendo demolida. O ferido foi levado para um hospital da região. As vítimas ainda não foram identificadas. Três equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate.