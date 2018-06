Dois morrem em queda de aeronave de pequeno porte em MG

Dois homens morreram após um acidente com uma aeronave de pequeno porte em Nova Lima, na Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira, 26.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave Cessna 310, com prefixo PT OID, que seguia de Leopoldina para Belo Horizonte, bateu contra as montanhas na serra, atrás do BH Shopping, próximo à Vale do Rio Doce, espalhando destroços pela região, que é de difícil acesso.

De acordo com os bombeiros, o trabalho de resgate dos passageiros se deu pelo Instituto Hilton Rocha. As vítimas ainda não foram identificadas. Não há informação sobre o número de passageiros à bordo da aeronave.

Segundo o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, o último contato da aeronave ocorreu às 8h10 e logo em seguida desapareceu do radar. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar foi acionado e localizou o avião, que havia se chocado com o topo da serra.

Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar foi acionado e localizou o avião, que havia se chocado com o topo da serra. Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) 3 já foi para o local.

VÍTIMAS

Os bombeiros identificaram um dos corpos resgatados na manhã desta sexta-feira, 26. Segundo os bombeiros, foi encontrado perto dos corpos uma Carteira de Identidade em nome de Rafael Tannus Paschoal Sales, de 27 anos.

Texto atualizado às 12h24.