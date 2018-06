Dois morrem em queda de monomotor em Minas Gerais

BELO HORIZONTE - A queda de um avião monomotor na região centro-oeste de Minas causou a morte de duas pessoas na tarde deste sábado, 26. O acidente ocorreu próximo a Angicos, distrito na zona rural de Carmo do Cajuru.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em uma estrada que liga o município a Itaúna, também na região centro-oeste do Estado. Policiais militares e bombeiros de cidades vizinhas, como Divinópolis, foram acionados no local.

Até o fim da tarde, as vítimas ainda não haviam sido identificadas. As causas do acidente ainda vão ser investigadas.