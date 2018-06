Dois morrem em troca de tiros com policiais em Curitiba

SÃO PAULO - Dois jovens, um de 21 e outro de 23 anos, morreram em um tiroteio com a polícia na manhã desta quinta-feira, 26, em Curitiba, no Paraná. Eles teriam atirado após uma abordagem da Polícia Militar. A dupla morreu antes de receber atendimento médico.

Segundo a PM, eles eram suspeitos de tentarem assaltar uma pessoa que deixou uma agência bancária, por volta das 5 horas. Depois de avistar uma viatura policial, os dois teriam desistido do assalto e fugido. Durante patrulhamento, os policiais localizaram os dois no bairro do Pinheirinho.

Eles tentaram fugir, e acabaram baleados ao revidarem a abordagem policial. Um dos suspeitos era foragido do sistema prisional.