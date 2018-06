Dois mortos em acidente na Castelo Branco

Um acidente entre um Astra cinza e um Chevette prata no acesso à São Roque, na Rodovia Castelo Branco, deixou dois mortos e três feridos com gravidade, às 10h30 deste domingo, 1º. Morreram na colisão frontal dois ocupantes do Chevette, Washington Luiz Barbosa Camelo, o motorista, e Orminda Gomes Ferreira. A Polícia Rodoviária aguarda a chegada de profissionais do Instituto Médico Legal, que farão a perícia nos corpos. No momento o trânsito é normal na rodovia Castelo Branco. Com ferimentos na cabeça, o motorista do Astra, Vitor Lopes Sanches, foi levado de helicóptero para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele viajava sozinho no carro. Larissa da Silva Camelo, de 12 anos, e Luiza Helena da Silva, passageiras do Chevette, foram levadas com ferimentos graves para a Santa Casa de São Roque.