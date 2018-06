Dois policiais morrem após atentado contra secretaria na Bahia

SALVADOR - Dois soldados da Polícia Militar morreram e outro ficou ferido durante um atentado, na madrugada desta segunda-feira, 18, ao posto fiscal da Secretaria da Fazenda em Correntina, extremo oeste da Bahia, divisa com Goiás.

Segundo informações da delegacia do município, três carros pararam na frente do posto, por volta das 3h30, e cinco criminosos abriram fogo contra os seis policiais que se revezavam no plantão noturno, fugindo em seguida.

Evangenaldo Oliveira Santos, baleado nas costas, e Aires Soares Santos, atingido no pescoço, morreram no local. O outro PM, que não teve a identidade revelada, teve uma perna ferida e foi levado ao hospital mais próximo, em Posse (GO), e não corre risco de morrer. Ainda não há pistas sobre os autores dos disparos.