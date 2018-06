Dois presos por tentar achacar juiz Dois instaladores de persiana foram presos anteontem ao tentar extorquir dinheiro da família do juiz da Vara Militar Ronaldo Roth, na zona norte de São Paulo. Giscarter Silva, de 24 anos, e Thiago de Sousa, de 22, prestaram serviço no consultório odontológico da filha do juiz. Atentos à conversa dela com a mãe, souberam detalhes do dia-a-dia da família. As informações foram usadas para exigir dinheiro - ou mãe e filha seriam mortas. Avisada, a polícia armou o flagrante.