Dois principais aeroportos do Rio são fechados para pousos

22h20

RIO- Os dois principais aeroportos do Rio precisaram ser fechados para pousos na noite desta quarta-feira, 22, devido à forte chuva que atingiu a cidade.

O Santos Dumont, no centro, interrompeu seus pousos e passou a operar com instrumentos para as decolagens às 20h10. Até 22h, as pistas não haviam sido reabertas para aterrissagens. O aeroporto registrou atrasos em 38 dos 164 voos previstos para hoje - o que representou 23,2% do total.

O Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na zona norte, também precisou restringir suas operações de pouso a partir de 20h08, desviando voos para o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.

As pistas voltaram a funcionar normalmente para decolagens às 20h30, quando a intensidade da chuva diminuiu na cidade. Até 22h de hoje, 64 voos tiveram atrasos no aeroporto, o que representa 42,3% das 151 partidas e chegadas previstas.