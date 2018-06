Dois são baleados em operação da PM no Complexo do Chapadão, no Rio

SÃO PAULO - Dois suspeitos foram baleados durante troca de tiros com policiais militares nesta sexta-feira, 20, no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Os feridos foram encaminhados para o hospital. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

Policiais do 41º BPM (Irajá) apreenderam na comunidade Tiradentes uma pistola, um revólver, um rádio transmissor e um mochila com grande quantidade de maconha, cocaína, crack e frascos de cheirinho da loló. Segundo a corporação, a operação continua em andamento nesta tarde. Um boletim será divulgado com o resultado da ação.