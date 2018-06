Dois são baleados em operação da Polícia em Copacabana

Cerca de 40 homens da Polícia Militar começaram uma operação na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio, na manhã desta segunda-feira, 1º. A operação começou por volta das 10h20 e houve troca de tiros com traficantes da região, segundo informações do 19º Batalhão da Polícia Militar. Ao menos duas pessoas foram baleadas. De acordo com a polícia, duas pessoas que fariam parte do tráfico na comunidade foram presas. Os dois feridos também seriam traficantes. Até o meio desta tarde, os policiai ainda estavam no morro. Eles haviam apreendido dois fuzis e farta quantidade de munição. O objetivo da operação, segundo informações da polícia, era estourar paiol de armas e drogas, depois que uma denúncia foi recebida pelo Disque-Denúncia. Fotos: Fábio Motta/AE (Com Ítalo Reis, do estadao.com.br) Atualizado às 17h17 para acréscimo de informações