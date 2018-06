Dois são mortos em frente de boate em Salvador Dois homens, de 21 e 24 anos, foram mortos e um adolescente, de 16, ficou ferido na madrugada de hoje, na frente de uma das maiores boates de Salvador, no bairro da Pituba. Segundo a polícia, os três foram atingidos por tiros, por volta das 4 horas, mas ainda não se sabe as circunstâncias do crime, nem se as vítimas estavam na danceteria antes do ataque.