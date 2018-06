Dois são mortos em tiroteio durante incursão da PM em favela de Niterói

RIO - Dois homens morreram na madrugada desta quinta-feira, 12, após uma incursão da Polícia Militar à Favela Novo Mundo, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Segundo a polícia, os dois foram atingidos durante troca de tiros, na chegada dos militares à comunidade. Eles chegaram a ser socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiram.

A incursão foi realizada por militares do 12º BPM (Niterói). De acordo com a polícia, o objetivo da operação era o combate ao tráfico de drogas. Uma pistola nove milímetros e um revólver com a numeração raspada, calibre 38, foram apreendidos, além de 248 papelotes de cocaína, 33 "trouxinhas" de maconha e 7 pedras de crack. O material foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca).