Dois são presos em operação na favela de Manguinhos, no Rio

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

Duas pessoas foram presas e uma escopeta calibre 12 foi apreendida na manhã desta terça-feira, 4, durante uma operação realizada por policiais militares do 22º BPM na favela de Manguinhos, no subúrbio do Rio.

Segundo a PM, a ação, que contou com 30 policiais e terminou por volta das 9h30, também apreendeu drogas. Não houve tiroteio. Os produtos apreendidos e os detidos foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia. O policiamento está reforçado no entorno da comunidade.