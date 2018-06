Dois são presos por fraudes contra a Previdência no RS

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Duas pessoas foram presas durante a Operação Van Gogh, deflagrada nesta quinta-feira, 20, com o objetivo de desarticular uma quadrilha de fraudadores da Previdência Social, envolvendo a concessão de benefícios de auxilio doença por transtornos mentais (depressão), em Passo fundo, no Rio Grande do Sul. A Previdência Social estima que a quadrilha foi responsável por um prejuízo da ordem de R$ 4 milhões aos cofres públicos.

Em cumprimento a mandados judiciais foi preso o médico psiquiatra L.K.C., de 38 anos, e o despachante previdenciário A.E.R., de 53 anos, bem como foram conduzidas coercitivamente a prestar depoimento em sede policial outras nove pessoas.

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado para afastamento do exercício das funções de três servidores da Previdência e um vigilante. O material apreendido será submetido à pericia e os presos encaminhados ao Presídio Regional de Passo Fundo onde ficarão à disposição da Justiça Federal.

Participaram da Operação 41 policiais e oito Auditores da Previdência Social e a ação foi resultado de uma Força Tarefa composta pela Policia Federal, Ministério Público Federal e Ministério da Previdência Social.