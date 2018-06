Dois são presos por pedofilia em SP durante operação da PF

Duas pessoas foram presas em flagrante em São Paulo na manhã desta quinta-feira, 20, durante a operação Carrossel, da Polícia Federal, que tem como objetivo reprimir a prática de pedofilia na rede mundial de computadores. A ação ocorre simultaneamente em 14 estados e no Distrito Federal. Cerca de 410 policiais cumpririam 102 mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pela 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Durante a ação devem ser apreendidos computadores, CDs, DVDs e qualquer material que configure a prática do crime de pedofilia. As investigações, iniciadas em agosto de 2007, localizaram fotografias e vídeos com conteúdo pedófilo que estavam sendo disponibilizados para cópia por usuários de programas de troca de arquivos. Os policiais mapearam os endereços das máquinas utilizadas (conhecido como IP - Internet Protocol) para compartilhamento do material pornográfico e identificaram usuários em mais de 78 países, que foram avisados por meio da representação da Interpol no Brasil e pelas adidâncias da Polícia Federal em diversos países. Matéria ampliada às 10h08