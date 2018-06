Dois são presos tentando roubar senhas em banco Dois homens foram detidos na madrugada de ontem quando, com o uso de um notebook, invadiam o sistema de armazenamento de dados de caixas eletrônicos do Banco Real localizado no km 23,5 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na Grande São Paulo. Thiago de Jesus Vaz, de 24 anos, e Stéfano Trouzzolo Júnior, de 30, foram flagrados pela Guarda Civil. Eles tentavam furtar números de contas e senhas dos clientes, para clonar cartões com os dados furtados. Três integrantes da quadrilha fugiram.