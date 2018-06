Dois suspeitos de tráfico são presos em Nilópolis, na Baixada Fluminense

RIO - Dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas foram presos na manhã desta terça-feira, 24, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, Fábio Soares Júnior, de 33 anos, conhecido como "Rodriguinho", era o segundo homem na hierarquia do tráfico no Morro do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio. O outro detido, Vinícius Santos Silva, o "Feijão", é apontado como um gerente da venda de drogas na comunidade.

Os dois foram encontrados na casa da tia de Fábio e, de acordo com o delegado assistente Márcio Esteves, da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), não resistiram à prisão. Fábio, segundo o delegado, era foragido da Justiça. Ele foi condenado a 33 anos de prisão e responde a 11 processos por roubo de veículos. "Com a prisão dele, é bem provável que as ocorrências de roubo de carros sofram uma queda nas regiões de Pavuna e Costa Barros", disse.

Ainda de acordo com o delegado, Vinícius também era foragido - foi condenado por tráfico de drogas. Além de gerente do tráfico no Morro do Chapadão, era o responsável pelo recolhimento do "pedágio" cobrado de mototaxistas e todas as bocas de fumo da comunidade.

Segundo a polícia, não foram encontradas drogas ou dinheiro com os suspeitos. O delegado informou que os agentes procuram agora pelo homem apontado como líder do tráfico no Chapadão, Luiz Fernando Nascimento Ferreira, conhecido como Nando Bacalhau.