Dois suspeitos morrem após troca de tiro com PMs no Rio

RIO - Dois homens morreram e um ficou ferido após troca de tiros com policiais militares do 41º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Irajá, no fim da noite de sábado, 25. O tiroteio aconteceu em Vista Alegre, na zona norte do Rio.

Segundo os policiais, os três homens estavam em um carro na Estrada do Quitungo quando foram abordados por PMs. Eles acabaram reagindo com tiros e arremessaram uma granada.

De acordo com o Batalhão, um dos mortos seria o bandido conhecido como Toulon, apontado como um dos chefes do tráfico na favela Para-Pedro, na localidade de Colégio, também na zona norte. Já o bandido que ficou ferido foi identificado como Piná (também conhecido como 02 do Alemão). Ele está internado no Hospital Getúlio Vargas. O caso foi registrado na Delegacia da Penha (22ºDP).